DAX Ausblick – Zinsangst erstmal verdrängt

Auch heute dürfte der DAX freundlich in den Tag starten. Aktuell notiert der deutsche Leitindex bei 15.680 Punkten, rund 0,6% über dem Schlusskurs vom Dienstag.

Berichtssaison überzeugt Anleger

Die Berichtssaison dies- und jenseits des Atlantiks kann die Marktteilnehmer überzeugen. Bislang fallen die Unternehmenszahlen besser aus als erwartet. Diese schieben die Aktienmärkte im Augenblick an. Von steigenden Renditen am US-Anleihemarkt und den zuletzt oft genannten Leitzinserhöhungen möchten die Börsianer nichts hören. Dennoch dürfte die Zinspolitik, ob eingepreist oder nicht, das zentrale Thema in diesem Jahr sein. Vor allem stellt sich nun die Frage, wie die Europäische Zentralbank auf die steigende Inflation reagieren wird. Bislang war das Motto der Währungshüter, „abwarten und Tee trinken“. Christine Lagarde gerät zunehmend in Zugzwang. Daher könnte der morgige Zinsentscheid interessant sein. Vor allem dürfte jedes Wort auf die künftige Zinspolitik auf die Goldwaage gelegt werden.

DAX 40 – Nächste Widerstände vor der Brust

Nach der Rückeroberung der Widerstandsbarriere bei 15.500/15.556 Punkten nähert sich das nächste charttechnische Bollwerk. Es handelt sich um das 38,2%-Fibonacci-Retracement bei 15.731 Zählern sowie das ehemalige Hoch bei 15.733 Punkten. Diese Hürden sollte übersprungen werden, um den Widerstand bei 15.806 Zählern anzusteuern.

DAX 40 Chart auf Tagesbasis