DAX: Erholung endlich gestartet

Auch die Oszillatoren Momentum und Relative-Stärke-Index (RSI) signalisieren eine Gegenbewegung. Das Momentum schloss am Montag oberhalb der Nulllinie und der RSI am gleichen Tag über dem Wert von 50.

Der deutsche Volatilitätsindex hatte am 16. März mit 86,01% ein neues historisches Hoch markiert und lag damit über dem bisherigen Höchststand aus dem Jahr 2008, der Zeit der Finanzmarktkrise. Seit Mitte dieses Monats befindet sich der VDAX New auf dem Rückzug. Zuletzt hat sich die Lage auf den Finanzmärkten ein wenig beruhigt. Die Panik scheint erst einmal vorbei zu sein.

VDAX New in %

An den Aktienmärkten ist in den vergangenen Tagen ein wenig Ruhe eingekehrt. DAX und Dow Jones haben eine Gegenoffensive gestartet und konnten kurzfristig in den Sektor I zurückkehren. Gold scheint wieder beliebt zu sein. Auf Sicht der zurückliegenden fünf und dreißig Tagen weist das gelbe Edelmetall eine positive Performance und somit einen intakten Aufwärtstrend auf. Der Ölpreis konnte seine Talfahrt vorerst aufhalten und befindet sich und ebenfalls im Sektor I. Der Euro Dollar hält sich aktuell in der Performance-Matrix in der Nähe der Nullachsen auf.