Ölpreis: Plötzlicher Preissturz

Allerdings war an dieser Hürde kein Vorbeikommen. Am Mittwoch musste sich das schwarze Gold zurückziehen. Einen Tag darauf ging es nach den gestiegenen Rohöllagerbeständen in den USA deutlich abwärts.

Die waagerechte Trendlinie bei 62,03 USD und der einfache 50-Tage-Durchschnitt bei aktuell 62,16 USD wurden signifikant unterschritten. Auch die fallende 200-Tage-Linie bei 60,28 USD sowie das 50,0%-Retracement bei 59,62 USD vermochten es nicht, die Talfahrt aufzuhalten.

Die Marktteilnehmer konnten sich jedoch auf die Oberseite der im März gen Norden überwundenen Handelsspanne bei 57,86/58,01 USD verlassen. Im Moment versuch der Rohölpreis, sich von der genannten Chartmarke nach oben zu entfernen. Mögliches Ziel der Gegenbewegung wäre dann das erwähnten 50%-Fibonacci-Niveau bei 59,62 USD.

Bei einer Rückkehr in die Schiebezone würde sich die technische Situation weiter verschlechtern. In diesem Fall müsste dann mit einem Preisrückgang bis zur unteren Begrenzung der Handelsspanne bei 55,55 USD gerechnet werden. Hierbei handelt es sich um das 38,2%-Retracement.