Goldpreis Prognose: Die Ruhe vor dem Sturm?

Goldpreis: COVID-19, Konjunkturpaket und US-Wahl bleiben bestimmende Thematik

Der Goldpreis dürfte in diesen Tagen zunächst nur schwer in Schwung kommen. Während auf der anderen Seite des Atlantiks die Wahrscheinlichkeiten auf einen Last-Minute-Deal im US-Konjunkturpaket von Minute zu Minute weniger werden, steigt in der alten Welt die Unsicherheit über das grassierende Coronavirus weiter an. Bis heute Abend soll eine Entscheidung in puncto Hilfspaket gefällt werden. Doch für die Märkte müssten Weihnachten und Ostern schon zusammenfallen, dass in der schwelenden Hängepartie in letzter Sekunde der große Wurf gelingt. Der Großteil der Anleger dürfte die Hoffnungen bereits aufgegeben haben. Die Republikaner und Demokraten in den Vereinigten Staaten konnten sich bislang noch nicht einigen. Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi übt weiterhin mächtig Druck auf die Regierung aus. „Es hängt von der Regierung ab“, ob es nun weitere Hilfe vor der Wahl, welche am 3. November stattfindet, gebe. Am heutigen Dienstag läuft die Frist ab, hieß es. Differenzen zwischen ihr und dem Finanzminister Steven Mnuchin bestehen weiterhin. Seit Monaten verhandeln die Beteiligten um ein billionenschweres Konjunkturpaket. Fed-Chef Powell hatte jüngst gewarnt, dass die Wirtschaft ins Stocken geraten könne, sollte es keine weiteren Hilfen geben.

Goldpreis: COVID-19 hält Anleger in Atem

Nicht zuletzt das Infektionsgeschehen in der Eurozone beunruhigt Börsianer zusehends. COVID-19 zwingt die Investoren, sich in den nächsten Tagen und Wochen für eine Richtung zu entscheiden. Ein zweiter Lockdown in der Bundesrepublik und die daraus resultierenden wirtschaftlichen Flurschäden wurden bislang noch nicht vollständig antizipiert. Noch schwingt die Hoffnung mit, dass ein flächendeckender Lockdown angesichts der Winter- und Grippesaison ausbleibt, die Wirtschaft mit einem blauen Auge davonkommt und Staaten und Notenbanken im Falle des Falles mit kräftigen Konjunkturspritzen wieder behilflich sind.

Goldpreis: Die Welt blickt auf TV-Duell zwischen Biden und Trump

Am Donnerstag gehen Biden und Trump in die zweite Runde des TV-Duells in der US-Präsidentschaftswahl. Die Anleger werden mit Argusaugen die Rhetorik beider Parteien unter die Lupe nehmen. Ob Biden, welcher in Wahlumfragen immer noch vorne liegt seinen Vorsprung ausbauen kann oder Trump mit gekonnten Nadelstichen seinen Herausforderer aus der Reserve lockt, bleibt abzuwarten. Das letzte Wort in Sachen US-Wahlen dürfte wenige Tage vor den Wahlen noch nicht gefallen sein.

Goldpreis Prognose: Technischer Ausblick

Nach wie vor steht die Verteidigung der Marke von 1.900 Dollar im Fokus. Dies könnte weiterhin neues Aufwärtsmomentum triggern. Wichtig bleibt das Infektionsgeschehen von COVID-19. Sollte es zu weiteren Lockdowns kommen, dürften Anleger früher oder später den „sicheren Hafen“ Gold wieder ansteuern. Weitere 50 Dollar tiefer wäre aus technischer Sicht die Marke von 1.850 Dollar anzuvisieren, auf der Oberseite bleibt das Verlaufshoch von 1.940 Dollar im Fokus. Solange keine Einigung im US-Hilfspaket erzielt ist, die US-Wahlen nicht vorüber sind und COVID-19 nicht für neue Panik an den globalen Aktienmärkten sorgt, dürfte sich der Seitwärtsmarkt zunächst weiter fortsetzen.

