Dow Jones: Dreifachhoch oder Fortsetzung der Kletterpartie?

Dies hätte dann eine Fortsetzung der mittelfristige Aufwärtsbewegung zur Folge.

Im Augenblick notiert der Dow Jones oberhalb der Widerstandszone bei 26.705/26.951 Punkten. Diese besteht aus den drei markanten Zwischenhochs von Januar 2018, Oktober des gleichen Jahres sowie Juni 2019.

Entscheidend ist der Schlusskurs am 31. Juli. An diesem Tag steh der Fed-Zinsentscheid ganz oben im Terminkalender. Bleibt eine böse Überraschung aus, könnte das Dreifachhoch überwunden werden. In diesem Fall bestünde weiteres Kurspotenzial bis zur obere Aufwärtstrendkanallinie bei aktuell 29.810 Zählern.