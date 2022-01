DAX Ausblick – Im Abwärtssog der Nasdaq

Vorbörslich setzt sich die Talfahrt fort. Der DAX notiert aktuell bei 15.492 Punkten, rund 0,6% unter dem Schlusskurs der Vorwoche.

Technologieaktien leiden unter steigenden Renditen

Die Anleger haben sich angesichts der Aussicht auf eine bevorstehende Leitzinserhöhung in den USA von ihren Technologieaktien getrennt. Bereits auf der FOMC-Sitzung am 16. März könnte die Federal Reserve an der Zinsschraube drehen. Im Vorfeld waren die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen deutlich gestiegen.

In der vergangenen Woche standen zwei Aktien im Mittelpunkt des Interesses. Netflix und Siemens Energy brachen prozentual zweistellig ein. Der US-Streaming-Dienst konnte den hohen Erwartungen nicht mehr gerecht werden. Der heimische Energietechnikkonzern leidet unter den pandemiebedingten Lieferkettenproblemen. Beide Aktien sind nach dem Ausverkauf jedoch nun reif für eine Erholung.

DAX 40 – 200-Tage-Linie rückt wieder näher

Die Unterstützungszone bei 15.556/15.500 Punkten – bestehend aus dem 50,0%-Fibonacci-Retracement und der wichtigen Trendlinie – steht erneut unter Druck. Darunter könnte es dann in Richtung der exponentiellen 200-Tage-Linie bei aktuell 15.400 Zählern gehen. In den vergangenen Monaten hat sich die steigende Glättungslinie als zuverlässige Unterstützung herausgestellt. Nach einem Test des 200-Tage-Durchschnitts konnte im Anschluss eine Gegenbewegung eingeleitet werden.

DAX 40 Chart auf Tagesbasis