DAX Ausblick: Rauer Gegenwind vom US-Anleihemarkt

Kurz vor der heutigen Handelseröffnung notiert der DAX bei IG bei 13.737 Punkten, etwa 1,1% unter dem Schlusskurs vom Donnerstag.

Termine die für die Anleger wichtig sind

Konjunkturdaten

USA : US Federal Budget (20:00 Uhr)

Quartalszahlen

D : Deutsche Telekom

EWU : Erste Group Bank (A), LafargeHolcim (F)

DAX 30 & Co. kurzfristig angeschlagen

Die steigende Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen hat die Aktienmärkte auf dem falschen Fuß erwischt. Kurzfristig präsentieren sich DAX & Co. angeschlagen. Die Mehrheit der hier dargestellten Indizes musste ihre exponentiellen 5- und 20-Tage-Durchschnittslinien der Angebotsseite überlassen. Mittelfristig ist der Aufwärtstrend jedoch unverändert intakt.

Bei der Relativen-Stärke nach Levy (130 Handelstage) sind auf Basis der letzten fünf Tage mitunter deutliche Rückgänge zu beobachten. Hauptsächlich davon betroffen sind die bisherigen Outperformer aus Asien. Tabellenführer bleibt unangefochten der österreichische Aktienmarkt. Der ATX sowie der spanische IBEX konnten sogar an Stärke dazugewinnen. Verlierer waren zuletzt die US-amerikanischen Technologietitel. Der Nasdaq 100 büßte ordentlich an Wert ein. Allerdings notieren alle Indizes bei der Relativen-Stärke nach Levy oberhalb des Wertes von 1. Dies spricht für eine intakte Aufwärtsbewegung an den Aktienmärkten.

Indizes und ihre Durchschnitte sowie Relative-Stärke nach Levy