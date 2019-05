Tagesausblick: Handelsstreit und Europawahlen im Fokus

An Belastungsfaktoren mangelt es im Augenblick nicht. Neben dem Brexit und der sich möglicherweise zuspitzenden Situation im persischen Golf wird in der kommenden Woche ein neues Europaparlament gewählt. Marktteilnehmer befürchten einen spürbaren Stimmungszuwachs bei den eurokritischen und rechtspopulistischen Parteien. Dies könnte kurzzeitig für weitere Verunsicherung sorgen. Zum Wochenstart nehmen die Anleger erst einmal an der Seitenlinie Platz.

Vorbörslich sehen wir den DAX bei 12.237 Punkten und damit etwa auf dem Niveau des Schlusskurses der Vorwoche.

Wochenausblick

Konjunkturdaten sind in dieser Woche rar gesät. Hierzulande könnte der Ifo-Geschäftsklimaindex für Mai Beachtung finden. Des Weiteren stehen in Deutschland und der Eurozone der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe auf der Agenda. In den USA wird der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter veröffentlicht. Die Berichtssaison ist so gut wie beendet.

Technische Analyse

DAX: Rückkehr in den Abwärtstrend vereitelt

Der DAX kommt seit Anfang Mai nicht so recht weg vom Fleck. Für eine Wideraufnahme des Aufwärtstrends sollte das Zwischenhoch bei 12.436 Punkten überwunden werden. Zuletzt ging es jedoch in Richtung der seit Januar 2018 vorherrschenden äußeren Abwärtstrendlinie bei 12.230 Zählern. Diese Unterstützung konnte in der vergangenen Woche knapp verteidigt werden. Ein Rutsch darunter hätte möglicherweise einen Test des vorherigen und ebenfalls bezwungenen Abwärtstrends bei aktuell 12.110 Punkten zur Folge.