DAX heute – Weiterhin sehr volatil

Zweitweise lag der DAX oberhalb der „runden“ Zahl bei 10.000 Punkten. Anschließend rutschte der deutsche Leitindex ins Minus. Am Ende der Handelssitzung stand ein Plus auf der Kurstafel. Dennoch blieb die Rückkehr in den fünfstelligen Kursbereich aus.

Trotz massiver Rückendeckung seitens der Notenbanken bleibt die Verunsicherung groß. In Spanien wurde die Ausgangssperre verlängert. Jenseits des Atlantiks steigt die Infesktionszahl dramatisch an. In den USA könnte das Schlimmste noch bevorstehen. Vor allem sorgen sich Marktteilnehmer über die wirtschaftlichen Spätfolgen der Pandemie.

Angesichts schwacher Vorgaben aus Asien werden heute Kursabschläge erwartet. Vorbörslich sehen wir den DAX bei 9.630 Punkten, rund 2,5% unter dem Schlusskurs vom Vortag.

Termine die für die Anleger wichtig sind

Konjunkturdaten

UK : Einzelhandelsumsätze Februar (10:30 Uhr)

USA : BIP Q4 (13:30 Uhr)

Quartalszahlen

D : Evotec, KUKA, TAKKT, United Internet, PfeifferVacuum, Aareal Bank

DAX-Chart

DAX: Kleine Erholung gestartet

Gestern gelang dem DAX der Sprung über das 23,6%-Fibonacci-Level bei 9.354 Punkten. Allerdings konnte die psychologische Marke bei 10.000 Zählern nicht zurückgewonnen werden, wenngleich dies notwendig ist, um die derzeitige Erholung fortzusetzen. Heute sieht es zuerst nach Kursabschlägen aus. Der exponentielle 5-Tage-Durchschnitt bei aktuell 9.419 Punkten sowie das erwähnte 23,6%-Retracement sollten nicht unterschritten werden.