DAX heute – Warten auf neue Rekordstände

Allerdings sollte der DAX Fahrt aufnehmen und die Bestmarken aus den Jahren 2017 und 2018 hinter sich lassen. Ansonsten droht die Gefahr eines charttechnischen Doppelhochs. Diese so genannte Umkehrformation kündigt in der Regel eine Trendwende an.

Gelingt es dem deutschen Leitindex, die Widerstände bei 13.534/13.596 Punkten aus dem Weg zu räumen, könnte der DAX in noch nie gesehenes Terrain vorstoßen und die nächste psychologische Marke bei 14.000 Zählern aufs Korn nehmen.

Vorbörslich sehen wir das heimische Börsenbarometer bei 13.529 Punkten und somit etwa auf dem Niveau des Schlusskurses der Vorwoche.

Wochenausblick

Am Anfang der kommenden Woche müssen die Marktteilnehmer zuerst ohne Impulse von der Wall Street auskommen. Die Börsen jenseits des Atlantiks bleiben am Montag feiertagsbedingt geschlossen. In den darauf folgenden Tagen werden einige interessante Konjunkturdaten veröffentlicht. Dies sind neben den ZEW-Konjunkturerwartungen und den Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und der Eurozone vor allem der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank EZB am Mittwoch.

DAX-Chart

DAX: Rekordhoch von 2017 wieder in Sichtweite

Das Rekordhoch bei 13.534 Punkten aus dem Jahr 2017 könnte heute erneut angesteuert werden. Ein Schlusskurs darüber wäre zwingend erforderlich, um anschließend das Allzeithoch bei 13.596 Zählern von Januar 2018 ins Visier zu nehmen.

Bleibt ein beherzter Sprung über die Kursregion bei 13.534 Punkten aus, müsste mit einem neuerlichen Rücksetzer bis zum Verlaufshoch bei 13.427 Zählern gerechnet werden. Somit bleibt es aus charttechnischer Sicht weiterhin spannend.