DAX heute – Trump unter Zugzwang

Die Auswirkungen des immer noch andauernden Handelskonflikts zwischen den USA und China scheinen in der Realwirtschaft anzukommen. US-Präsident Donald Trump steht in Anbetracht der bevorstehenden Wahl im kommenden Jahr unter Zugzwang. Eine Rezession und einhergehende Kursverluste an der Wall Street dürften nicht im Interesse der US-Regierung sein. Eine Lösung des Zollstreits wäre daher wünschenswert. Allerdings sind zurzeit beide Parteien noch meilenweit von einer Einigung entfernt.

Vorbörslich sehen wir den DAX bei 12.249 Punkten, rund 0,1% unter dem Schlusskurs vom Dienstag.

Termine die für die Anleger wichtig sind

Konjunkturdaten

USA : ADP-Beschäftigungszahlen September (14:15 Uhr)

USA : Wöchentliche Rohöllagerbestände (16:30 Uhr)

DAX-Chart

DAX: Plötzliche Kursschwäche

Kurz vor der Oberseite der Abwärtslücke bei 12.519 Punkten musste sich der DAX zurückziehen. Am Ende des gestrigen Handelstages schloss der deutsche Leitindex unterhalb der unteren Begrenzung der besagten Kurslücke bei 12.410 Zählern, dem steigenden einfachen 20-Tage-Durchschnittslinie bei 12.329 Punkten sowie der Unterstützungszone bei 12.322/12.302 Zählern.

Es könnte durchaus noch weiter abwärts gehen. Das nächste Etappenziel auf dem Weg gen Süden liegt bei 12.114/12.131 Punkten in Form der waagerechten Trendlinie.