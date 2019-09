DAX heute – Die Vorfreude auf Mario Draghi wächst

Viele Marktteilnehmer rechnen mit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik. Allgemein wird eine Senkung des Einlagesatzes erwartet. In Anbetracht von negativen Zinsen scheinen zurzeit Aktien ein lohnendes Investment zu sein. Den DAX freut dies. Charttechnisch könnte die Reise gen Norden fortgesetzt werden.

Vorbörslich sehen wir den deutschen Leitindex bei 12.322 Punkten, rund 0,4% über dem Schlusskurs des Vortages.

Termine die für die Anleger wichtig sind

Konjunkturdaten

USA : Erzeugerpreise August (14:30 Uhr)

USA : Wöchentliche Rohöllagerbestände (16:30 Uhr)

DAX-Chart

DAX: Kletterpartie noch nicht zu Ende

Gestern hatten die Bären versucht, das Ruder umzureißen. Allerdings war dieses Unterfangen nicht von langer Dauer. Am Ende des Tages schloss der DAX im Plus und nähert sich nun der ehemaligen Kurslücke bei 12.302/12.322 Punkten. Anschließend könnte es dann in Richtung der Chartmarke bei 12.519/12.410 Zählern gehen.

Die erst kürzlich zurückeroberte waagerechte Trendlinie bei 12.114/12.131 Punkten dient dem deutschen Leitindex als charttechnische Verteidigungslinie.