DAX heute – Der Wunsch nach Normalität

Die weltweiten Biotechnologie- und Pharmakonzerne stehen möglicherweise unmittelbar vor einem Durchbruch bei der Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Coronavirus.

Der Wunsch nach einem Ende der Pandemie ist groß. Die jüngsten Nachrichten aus den Forschungslaboren sind vielversprechend, wenngleich es in der jüngsten Vergangenheit auch zu Enttäuschungen kam.

Gestern hatte der DAX die psychologische Marke bei 13.000 Punkten förmlich in der Hand, musste diese aber am Ende des Handelstages wieder loslassen.

Heute dürfte das heimische Börsenbarometer erst einmal durchatmen. Vorbörslich sehen wir den DAX bei 12.858 Punkten, rund 0,7% unter dem Schlusskurs vom Mittwoch.

Termine die für die Anleger wichtig sind

Konjunkturdaten

EWU : Zinsentscheid der EZB (13:45 Uhr)

EWU : Pressekonferenz der EZB (14:30 Uhr)

USA : Einzelhandelsumsatz Juni (14:30 Uhr)

USA : Philiy Fed Index (14:30 Uhr)

Quartalszahlen

USA : Johnson&Johnson, Netflix, Bank of America, Microsoft

DAX-Chart

DAX: Interessante Chartkonstellation

Auch wenn der DAX heute erst einmal schwächer in den Tag starten sollte, die jüngste Performance kann sich durchaus sehen lassen. Gestern schloss der deutsche Leitindex punktgenau an der oberen Begrenzung des aufsteigenden Dreiecks bei 12.900/12.930 Punkten. Des Weiteren sollte noch die horizontale Widerstandslinie bei rund 12.950 Zählern aus dem Weg geräumt werden. Gelingt dieses Unterfangen, könnte die Reise in Richtung der Kursregion bei 14.000 Punkten fortgesetzt werden.

Ein Rücksetzer und somit ein Test des einstigen Zwischenhochs bei 12.662 Zählern vom 4. Juli 2019 wäre kein Beinbruch. Dem Momentum ist der Sprung in den positiven Bereich gelungen. Zudem steigt die Trenddynamik. Dies könnte für einen Ausbruch aus der erwähnten Dreiecksformation sehr hilfreich sein.