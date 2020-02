DAX heute – Altes Allzeithoch endlich bezwungen

Es wurde nicht nur ein neues Jahreshoch markiert, sondern auch das Rekordhoch aus dem Jahr 2018 überwunden. Das nächste Etappenziel ist nun die „runde“ Zahl bei 14.000 Zählern.

Zwar ist das Coronavirus in China noch nicht gänzlich vom Tisch, die daraus möglicherweise resultierende Abkühlung der chinesischen Wirtschaft spielt an den Finanzmärkten zurzeit eine untergeordnete Rolle. Vielmehr sind Dow Jones, DAX & Co. momentan im Höhenrausch.

Vorbörslich sehen wir den deutschen Leitindex bei 13.652 Punkten, etwa 0,2% über dem Schlusskurs vom Dienstag.

Termine die für die Anleger wichtig sind

Konjunkturdaten

USA : Wöchentliche Rohöllagerbestände (16:30 Uhr)

Quartalszahlen

EWU : ABN Amro (NL), Ahold (NL), Akzo Nobel (NL), Heineken (NL)

D : Norma Group, Jenoptik

DAX-Chart

DAX: Es ist vollbracht

Der deutsche Leitindex konnte in der gestrigen Handelssitzung gleich zwei wichtige Widerstände niederringen. Dies waren die beiden Allzeithochs bei 13.534/13.596 Punkten aus den Jahren 2017 und 2018. Mit 13.668 Zählern konnte sogar eine neue Bestmarke aufgestellt werden. Einziger Wehrmutstropfen ist jedoch, dass das Verlaufshoch bei 13.640 Punkten vom 22. Januar nicht auf Schlusskursbasis überwunden wurde. Gelingt auch dies, könnte es anschließend recht zügig in Richtung der psychologischen Marke bei 14.000 Zählern gehen.