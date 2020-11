DAX heute – 13.315-Punkte-Marke muss fallen

COVID-19-Impfstoffe schüren Hoffnung

Die Aussicht auf Impfstoffe gegen das Coronavirus treiben heute die heimischen Aktien an. Pfizer und Biontech haben in den USA bei der Gesundheitsbehörde FDA die Notzulassung beantragt. Allerdings könnte es noch eine Weile bis zu einer flächendeckenden Impfung dauern. Medienberichte zufolge könnte damit bereits ab Mitte Dezember begonnen werden. Die weiter stark steigenden Neuinfektionszahlen in den Vereinigten Staaten und in Deutschland werden von den Marktteilnehmern ausgeblendet. Vielmehr hoffen die Anleger, dass mit einem Impfstoff die Pandemie besiegt und die wirtschaftlichen Negativfolgen in Grenzen gehalten werden.

Wochenausblick

Die neue Handelswoche hat einiges auf der Konjunkturseite zu bieten. Den Anfang machen die Einkaufsmanagerindizes in Deutschland und in der Eurozone. Am Dienstag werden hierzulande der Ifo-Gechäftsklimaindex sowie in den USA das Verbrauchervertrauen veröffentlicht. Am Mittwoch ist der Terminkalender prall gefüllt. Neben dem US-Bruttoinlandsprodukt (BIP) stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die Verkäufe neuer Häuser sowie das Protokoll der vergangenen geldpolitischen Notenbanksitzung auf der Agenda. Das Pendant von der Europäischen Zentralbank folgt einen Tag später.

DAX Prognose

Heute könnte der DAX einen wichtigen Schritt nach vorne machen. Vorbörslich wackeln zwei wichtige Widerstände. Dies sind zum einen der seit Februar intakte Abwärtstrend bei 13.166 Punkten und zum anderen die beiden Hochs bei 13.184/13.185 Zählern von Mitte Oktober. Bei einem Schlusskurs oberhalb der genannten Chartmarken könnte dann der nächste und vor allem betonharte Widerstand bei 13.315 Punkten ins Visier genommen werden.

DAX Chart