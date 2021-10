DAX Ausblick – Berichtssaison verdrängt die Inflationssorgen

Der DAX hält sich weiterhin oberhalb der 15.500-Punkte-Marke und legt heute um rund 0,2% auf 15.553 Punkte zu. Unterstützung kommt von der Berichtssaison. Zuerst konnten die US-Banken mit ihren Quartalsberichten überzeugen. Gestern legten Johnson & Johnson und The Travelers gute Zahlenwerke vor.

Renditeanstieg wird nicht beachtet

Infolge der anhaltenden Inflationssorgen klettern die Renditen am US-Anleihemarkt weiter gen Norden. Zwar hat der Renditeanstieg einen starken Einfluss auf den US-Dollar und den Rohstoffen – beide Assets tendieren in die gleiche Richtung -, jedoch im Augenblick nicht an den Aktienmärkten. Allerdings werden Anleihen bei steigenden Renditen zunehmend attraktiver.

Rendite zweijähriger US-Staatsanleihen in %