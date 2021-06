DAX Ausblick: Delta-Variante und US-Arbeitsmarktbericht im Fokus

Vor allem die Aktien aus der eh schon leidgeplagten Touristikbranche gehörten gestern zu den Verlierern. Hier dominiert die Sorge über mögliche neuerliche Reisebeschränkungen. Gerade die Sommermonate sind für die Reiseveranstalter, Hotels und Fluggesellschaften immens wichtig. Aber auch der am Freitag anstehende Arbeitsmarktbericht in den Vereinigten Staaten sorgt trotz des heutigen Kursplus für Zurückhaltung. Im Mittelpunkt des Interesses dürften die Lohnkosten stehen. Steigen diese weiter an, könnten erneut Inflationssorgen aufkommen.

Ölpreis – Warten auf die Korrektur

Der Ölpreis der Sorte WTI hat in den zurückliegenden Wochen eine beachtliche Strecke geschafft und das 161,8%-Fibonacci-Level bei 74,40 USD annähernd erreicht. Korrekturen waren zuletzt Mangelware, obwohl der Relative-Stärke-Index (RSI) der letzten neun Tage mehrmals die überkaufte Zone nach unten verlassen hatte. In Kombination mit dem besagten Oszillator sollte der Ölpreis, ausgehend von dem aktuellen Hoch, das Tief der letzten drei Tage bei 72,23 USD unterschreiten. In diesem Fall könnte es dann zu einer Konsolidierung in Richtung der steigenden exponentiellen 13-, 21-, 34- und 55-Tage-Glättungslinien bei 72,29/68,32 USD kommen.

Ölpreis der Sorte WTI Chart