DAX Ausblick - Die Angst vor der nächsten Immobilienkrise

In den ersten Handelsminuten ist die Frankfurter Kurstafel tiefrot gefärbt. Aktuell notiert der DAX bei 15.192 Punkten, rund 1,7% unter dem Schlusskurs der Vorwoche.

Evergrande bereitet Sorgen

Die Angst vor einer nächsten Immobilienkrise ist zurzeit groß. Der chinesische Immobilienkonzern Evergrande gerät zunehmend in finanzielle Schieflage. Die Regierung in Peking scheint nicht bereit zu sein, dem heimischen Unternehmen zu Hilfe zu eilen. Die Sorge ist nun, dass weitere Konzerne aus diesem Sektor in die Tiefe gerissen werden und sich daraus möglicherweise eine neue Immobilienkrise entwickelt. Erinnerungen an die Pleite der US-Bank Lehman Brothers im Jahr 2008 werden wach. Anschließend kam es zu einer weltweiten Finanzmarktkrise.

DAX 40 – Jetzt wird es gefährlich

Ende der vergangenen Woche schloss der DAX knapp unterhalb des Unterstützungsbereichs bei 15.539/15.501 Punkten. Heute stehen mit dem 61,8%-Retracement bei 15.423 Zählern und der waagerechten Trendlinie bei 15.169 Zählern weitere Unterstützungen vor dem Fall. Im schlimmsten Fall könnte es bis zum Ausgangspunkt der jüngsten Aufwärtsbewegung bei 15.047 Punkten gehen. Dann wäre die psychologische Marke bei 15.000 Zählern nicht mehr allzu weit entfernt.

DAX 40 Chart